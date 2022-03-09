Многие, кто переболел коронавирусом, сталкиваются с таким неприятным осложнением, как выпадение волос. В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врачи объяснили, как болезнь влияет на рост волос, и перечислили эффективные методы восстановления здоровья.

В эфире программы врач-трихолог Аида Гаджигороева подтвердила, что люди, перенесшие коронавирус, довольно часто жалуются на потерю волос. Это происходит в зависимости от того, как человек болел и какие препараты в это время принимал, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Волосы выпадают у тех пациентов, которые имели высокую температуру не менее двух-трех суток, у тех, кто принимал определенные лекарства. В группе риска оказались также пациенты, которые до заболевания ковидом уже имели проблемы с волосами", - пояснила трихолог.

У человека, переболевшего ковидом в тяжелой форме, изменяются фазы роста волос. В частности, для формирования фолликула требуется больше времени.

Существует еще ряд факторов, которые негативно сказываются на здоровье волос. Среди них стресс, интоксикация и микротромбозы.

Объем лечебной помощи определяется степенью потери волос. При выраженной потере, по словам эксперта, необходимо принимать лекарства на основе миноксидила. Это вещество, которое расширяет кровеносные сосуды и ускоряет восстановление фолликулов в фазе роста. Весьма эффективна в лечении плазмотерапия.

В среднем на восстановление волос после коронавируса может потребоваться от трех до шести месяцев.