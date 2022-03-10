Названы болезни, при которых человек резко просыпается ночью

Если человек часто и резко просыпается среди ночи, то ему стоит обратиться в медицинское учреждение для обследования. Такое мнение выразила диетолог Яна Прудникова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По оценке специалиста, такой симптом может говорить о целом ряде заболеваний.

Хотя частые просыпания могут быть свидетельством тревоги, стресса и других психологических проблем.

Но как рассказала Прудникова, частое пробуждение может сигнализировать о заболеваниях внутренних органов. Например, при некоторых болезнях надпочечников, поджелудочной железы или печени, появляется такой симптом.

Если человек ночью не может заснуть и при этом хочет есть, то это говорит о активном выбросе адреналина в кровь, что может свидетельствовать о субклинической надпочечниковой дисфункции, пояснила диетолог.

Ночные пробуждения, связанные с походом в туалет или к холодильнику, - это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Нужно проверить сахарную кривую, посоветовала Прудникова.

Следует также сделать биохимию поджелудочной железы и печени, определить уровень кортизола, заключила специалист.