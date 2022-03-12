Ученый предположил происхождение новых пандемий

Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил происхождение новых пандемий. Его слова передает URA.RU, передает Day.Az.

Ученый считает, что новые пандемии могут прийти из стран с высоким уровнем антисанитарии и плотности населения - к примеру, из Китая или Индии. "Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходила эбола, коронавирус, сообщения о черной плесени и грибковых пневмониях - это Африка, Индия, Бангладеш, Китай, - из стран, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку", - объяснил он. Тимошилов уверен, что международные санитарные миссии должны заниматься оздоровлением среды и населенных пунктов. В этом случае будет возможна ликвидация многих очагов новых пандемий, заявил эксперт.