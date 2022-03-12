Врач предупредила об опасности корвалола и валерьянки при стрессе

Врач-терапевт Надежда Капнинская предупредила о главных опасностях, которые могут возникнуть при употреблении корвалола и настойки валерианы в условиях стресса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, использовать эти лекарственные средства нужно с осторожностью и под контролем врача, так как медикаменты могут вызвать привыкание и зависимость, и тогда прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены.

Она добавила, что синдром отмены проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, головокружением, развитием обморочных состояний. По ее словам, длительное употребление настойки валерианы может вызвать панические атаки, бессонницу, нарушение моторики кишечника.