Названы остающиеся навсегда после COVID-19 заболевания

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с "Вечерней Москвой" назвала заболевания, которые после перенесенного COVID-19 не поддаются лечению и остаются навсегда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказала специалист, последние лабораторные исследования показали, что у 15 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, одним из главных последствий становится сахарный диабет первого и второго типов. При этом у двух из них возбудитель уже был в организме, а COVID-19 способствовал его раннему проявлению. У остальных же 13 процентов испытуемых диабет возник впервые.

Также, продолжила Мескина, у многих пациентов коронавирусная инфекция вызывает пневмонию, переходящую в фиброз. В результате легочная ткань покрывается рубцами, некоторые из которых остаются навсегда. Также у некоторых больных возникает тиреоидит - воспалительное поражение щитовидной железы, которое способно быстро перейти в хроническую стадию.

Кроме того, в качестве последствий COVID-19 Мескина назвала воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты. Врач подчеркнула, что названные последствия могут появиться во время прогрессирования постковидного синдрома, поэтому имеет смысл пройти дополнительные обследования даже при отсутствии жалоб на здоровье.