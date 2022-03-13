Иммунолог назвал способы избежать осложнений после COVID-19

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что для снижения рисков проявления последствий коронавируса необходимо после консультации с врачом провести противовоспалительную, антикоагулянтную терапию и поддерживать системы, которые уже страдают от хронических заболеваний. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если заразился, если есть факторы риска, нужно проконсультироваться с врачом и начать противовоспалительную, антикоагулянтную терапию, но не инъекционную. Ее нельзя делать в домашних условиях. Это опасно, потому что можно получить инсульт, внутренне кровотечение - и до свидания. А употреблять таблетки, особенно в профилактических дозах, если изначально есть, например, диабет, после консультации, может, и стоит. Что касается противовоспалительной терапии, то при тяжелом течении используются глюкокортикостероидные гормоны, обильное питье и препараты, которые воздействуют на другие, "слабые" звенья организма каждого конкретного человека. Например, на сердечно-сосудистую систему и почки. Нужно поддерживать эти функции, чтобы не ухудшить течение болезни", - рассказал Крючков.

Он посоветовал отдыхать и реабилитироваться после острой фазы заболевания.