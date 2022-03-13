Врачи назвали три главных утренних симптома диабета
Феномен рассвета (феномен утренней зари) характеризуется резким повышением уровня сахара в крови в ранние утренние часы, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.
Диабет 2 типа отличается тем, что уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Во многих случаях естественное повышение уровня сахара в крови происходит ранним утром - так проявляет себя феномен рассвета.
Что именно врачи говорят об этом состоянии?
Феномен рассвета относится к повышению уровня сахара в крови, выделяемому печенью. Это происходит, когда организм человека готовится проснуться. Обычно тело использует инсулин, чтобы справиться с повышением уровня сахара в крови. Но когда возникает феномен рассвета, организм бывает не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина в течение ночи - таким образом, уровень глюкозы взмывает вверх утром.
Оценки показывают, что данный феномен встречается примерно у 50 процентов людей, страдающих диабетом 2 типа.
Утренние симптомы. Если уровень сахара в крови утром оказывается слишком высоким, могут возникать
- нечеткость зрения
- сильная жажда
- тошнота.
Насколько это опасно? Исследования показывают, что, у людей с диабетом 2 типа, испытывающих феномен рассвета, может повышаться уровень A1C, показатель среднего уровня сахара в крови. В свою очередь, повышенный уровень A1C связан с риском осложнений диабета, включая болезни сердца или повреждения почек.
Чтобы избежать феномена рассвета, медики рекомендуют следующие меры.
- Регулярное питание и перекусы.
- Аккуратный прием назначенных лекарств.
- Корректировка приема пищи и лекарств при повышении уровня активности.
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