Врачи назвали три главных утренних симптома диабета
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Феномен рассвета (феномен утренней зари) характеризуется резким повышением уровня сахара в крови в ранние утренние часы, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.

Диабет 2 типа отличается тем, что уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Во многих случаях естественное повышение уровня сахара в крови происходит ранним утром - так проявляет себя феномен рассвета.

Что именно врачи говорят об этом состоянии?

Феномен рассвета относится к повышению уровня сахара в крови, выделяемому печенью. Это происходит, когда организм человека готовится проснуться. Обычно тело использует инсулин, чтобы справиться с повышением уровня сахара в крови. Но когда возникает феномен рассвета, организм бывает не в состоянии естественным образом скорректировать изменения инсулина в течение ночи - таким образом, уровень глюкозы взмывает вверх утром.

Оценки показывают, что данный феномен встречается примерно у 50 процентов людей, страдающих диабетом 2 типа.

Утренние симптомы. Если уровень сахара в крови утром оказывается слишком высоким, могут возникать

  • нечеткость зрения
  • сильная жажда
  • тошнота.

Насколько это опасно? Исследования показывают, что, у людей с диабетом 2 типа, испытывающих феномен рассвета, может повышаться уровень A1C, показатель среднего уровня сахара в крови. В свою очередь, повышенный уровень A1C связан с риском осложнений диабета, включая болезни сердца или повреждения почек.

Чтобы избежать феномена рассвета, медики рекомендуют следующие меры.

  • Регулярное питание и перекусы.
  • Аккуратный прием назначенных лекарств.
  • Корректировка приема пищи и лекарств при повышении уровня активности.
"Поскольку даже небольшое повышение уровня сахара в крови может повлиять на ваше здоровье, управление феноменом рассвета может стать важным шагом в снижении риска осложнений диабета", - подчеркивают специалисты.