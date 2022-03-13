Стоматолог предупредила о новых последствиях после ковида

У перенесших коронавирусную инфекцию пациентов могут развиваться различные заболевания полости рта, отметила врач стоматолог-терапевт высшей категории Наталья Кадькалова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, чаще всего такие пациенты жалуются на стоматит. Врач пояснила, что коронавирус в основном влияет на микроциркуляцию в деснах. В результате врачи наблюдают массовый поток пациентов со стоматитами, чего раньше не было. При этом отмечается, что лечение стоматита у пациентов после COVID-19 занимает на много больше времени, чем в обычных случаях.

Еще одна проблема полости рта, с которой сталкиваются пациенты после коронавируса - это долгое заживление десен после хирургического вмешательства. Так заживление после удаления зуба увеличивается с пяти-шести до десяти-четырнадцати дней. Также часто происходит расхождение швов. Из-за этого врачам приходится откладывать операции на неопределенный срок.

Кроме этого, по словам Кадькаловой, стоматологи замечают, что после COVID-19 часто возникает ксеростомия, то есть сухость полости рта, а также поражение слюнных желез, что потенциально делает человека более уязвимым перед другими инфекциями.

Стоматолог порекомендовала перенесшим коронавирусную инфекцию людям уделить пристальное внимание гигиене полости рта, чтобы уменьшить количество патогенных микроорганизмов во рту.