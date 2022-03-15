Разработан материал для сверхупругого костного импланта

В Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ) "МИСиС" разработали новый сверхупругий сплав для замены костных тканей, рассказали "Газете. Ru" в министерстве науки и высшего образования РФ, передает Day.Az.

Материал создан на основе титана, циркония и ниобия. Его физико-механические свойства близки к свойствам костной ткани. Он также может стать основой для современных костных имплантатов.

Обычно для имплантирования костных тканей используют титан, так как он устойчив к воздействию химической или биологической среды живого организма. Однако использование титана делает более хрупкими близлежащие кости. Созданный российскими учеными сплав решает эту проблему, так как воспроизводит поведение заменяемой кости под нагрузкой.

Сейчас научный коллектив продолжает испытания, чтобы оптимизировать технологии, благодаря которым получается сплав для промышленного импортозамещающего применения.