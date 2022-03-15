Разработан тест для выявления видов омикрона

В России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы разработали "АмплиТест", выявляющий омикрон и разновидности омикрона - это три варианта омикрона, дифференцирующие от дельта", - рассказала она во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.