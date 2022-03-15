https://news.day.az/medicine/1444759.html Разработан тест для выявления видов омикрона
Разработан тест для выявления видов омикрона
В России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы разработали "АмплиТест", выявляющий омикрон и разновидности омикрона - это три варианта омикрона, дифференцирующие от дельта", - рассказала она во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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