Названы часто появляющиеся после COVID-19 болезни

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с URA.RU назвала болезни, которые чаще всего появляются после перенесенного COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С учетом того, что рецепторы у коронавируса находятся по всему организму и страдать может как соединительная ткань, так и нервная ткань, легкие и сердце, соответственно, последствия могут быть у всех разные. После перенесенной инфекции нередко дебютируют такие заболевания, как сахарный диабет, может дать сбой щитовидная железа", - объяснила медик.

В свою очередь, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина согласилась с тем, что диабет и заболевания щитовидной железы встречаются после перенесенной инфекции наиболее часто.

Она также отметила, что вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, могут провоцировать воспаления любых органов. При этом специалист рассказала, что в постковидном синдроме встречаются артриты, заболевания нервной системы, полирадикулопатия и другие болезни суставов.