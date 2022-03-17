Разработан новый тип вакцин от ОРВИ

В Техасском университете в Остине, в США разработали новый тип вакцин для метапневмовируса человека, одной из немногих ОРВИ, от которой до сих пор не было прививки. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вакцины на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) появились относительно недавно и получили широкую известность в качестве основы препаратов для защиты от COVID-19. Механизм работы мРНК-вакцины основан на использовании копии молекулы для выработки иммунного ответа организма. В новой работе специалисты смогли повысить стабильность белка метапневмовируса. Без модификаций вирус изменяет свою форму, что вызывает более слабый (до шести раз ниже) иммунный ответ в организме у мышей.

Фармацевтическая компания Icosavax (Nasdaq: ICVX) уже заявила о планах начать клинические испытания вакцины от метапневмовируса человека в конце 2022 года.