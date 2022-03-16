В России оценили заразность штамма «дельтакрон»

В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "дельтакрон". Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в интервью Интерфакс, передает Day.Az.

В настоящее время в международной базе данных геномов вирусов GISAID зарегистрировано около 30 таких геномов. Это говорит лишь о единичных случаях заболевания этим штаммом в мире. То есть говорить о широком распространении "дельтакрона" в мире пока рано, отметила Черкашина.

Она добавила, что российские ученые изучают генетическое разнообразие циркулирующих геновариантов коронавируса на территории России.

"Уже по тому, что "дельтакрон" достаточно вяло распространяется, можно предположить, что он не отличается более высокой заразностью по сравнению с другими штаммами", - сказала эксперт.