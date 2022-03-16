Названы отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона

При заражении стелс-омикроном проявляются те же симптомы, что и при обычном омикроне, но в усиленном варианте. Отличия двух вариантов коронавируса назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Дополнительно более выражено проявление верхних дыхательных путей в виде сильных болей в горле, в виде осиплости голоса, поражения связок у детей. Более выражена головная боль, вегетативные нарушения в виде ночной потливости, астения, головные боли и зачастую боли в животе и расстройства желудочно-кишечного тракта", - рассказал специалист.

Он добавил, что при заражении стелс-омикроном вернулся симптом потери обоняния.