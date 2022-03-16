Названы способы защиты от стелс-омикрона

Защититься от стелс-омикрона можно при помощи вакцинации и ревакцинации. Такие способы обезопасить себя в разговоре с Lenta.ru назвал главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает Day.Az.

Новых способов экранирования от вируса человечество за время пандемии не изобрело, подчеркнул ученый. "Все те же самые мероприятия, то есть вакцинация. Она снижает тяжесть заболеваемости и летальность", - пояснил Альтштейн.

Новой вакциной, разработанной специально для омикрона, пока не прививают, сообщил вирусолог. Она находится на этапе испытаний, добавил он. Это не значит, что нужно ждать, пока вакцину запустят в массы, подчеркнул Альтштейн. "Пока в России мы располагаем только одной проверенной и надежной вакциной - это "Спутник V" и все его вариации. Ими можно и нужно смело прививаться", - резюмировал медик.

По его словам, также не стоит отказываться от ревакцинации. Повторно ставить прививку от коронавируса необходимо минимум раз в полгода. "Когда еще новая вакцина будет официально разрешенной, а время идет и заболеваемость хоть и падает, но остается на значительном уровне. Поэтому, конечно, нужно ревакцинироваться доступными вакцинами", - заключил главный научный сотрудник центра имени Гамалеи.