Названы нетипичные симптомы COVID-19

При коронавирусе может проявляться ряд нетипичных симптомов. Их назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Общее недомогание без повышения температуры, без кашля, то есть, выраженная усталость - это симптомы, которые сложно сразу отнести к коронавирусу. Резкая слабость, например, или боли в животе, или нарушение пищеварения, потеря аппетита. Это не потому, что они для коронавируса не характерны, а потому что очень сложно понять, что у человека именно COVID-19", - объяснил Крючков.

Он добавил, что набор симптомов, которые указывают на заболевание, может быть намного шире, чем известно ученым сейчас. По словам иммунолога, о наличии коронавируса могут свидетельствовать любые проявления, связанные с центральной нервной системой. Например, при наличии головной боли и других сопутствующих симптомах у пациента стоит подозревать коронавирус.