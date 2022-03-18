Медики не нашли связи симптома «ковидных пальцев» с COVID-19

Эксперты, изучившие кожное заболевание, получившее наименование "ковидных пальцев ног", пришли к выводу, что оно не имеет прямой связи с вирусом SARS-CoV-2, а увеличение частоты жалоб от пациентов на подобные "псевдообморожения" может быть вызвано тем, что во время пандемии и объявленного в связи с этим карантина гораздо большее количество людей оставалось в своих домах и не носило при этом носки. Статья об этом опубликована в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее некоторые исследователи полагали, что фиолетовые пальцы и другие кожные аномалии могут оказаться побочным эффектом чрезмерной реакции иммунной системы пациентов, успешно борющейся с вирусом. В пользу этой гипотезы говорило то, что у подавляющего числа людей, обращавшихся с подобными жалобами, COVID-19 не обнаруживался в момент обращения, но многие из них подхватывали эту инфекцию впоследствии.

Однако специалисты отделения дерматологии Йельского университета в Коннектикуте после изучения проблемы предложили более простое решение этой загадки: переохлаждение ног. В свое исследование они включили 23 человек с подозрением на COVID-19 в связи с появлением симптома "ковидных пальцев ног", однако вирус был обнаружен лишь у троих из них - то есть уровень заболеваемости COVID-19 в этой группе практически не отличался от базового уровня инфицирования вирусом во всем обществе. Акико Ивасаки, профессор кафедры иммунологии и кафедры молекулярной и клеточной биологии и эволюционной биологии Йельского университета, возглавлявшая эти исследования, заявила, что ее группа удостоверилась в отсутствии прямой связи между "ковидными пальцами ног" и коронавирусной инфекцией. "Хотя мы и не выявили основной фактор пандемического обморожения, наши данные показывают, что в большинстве случаев это происходит без обнаруживаемых признаков инфекции и иммунного ответа на нее", - говорит профессор Ивасаки.

Хотя она и ее коллеги уточнили при этом, что не могут полностью исключить иммунный ответ на абортивную инфекцию, все же более вероятными они считают какие-то другие объяснения феномена. Так, пандемия могла спровоцировать рост числа случаев "обморожения", но каким-то косвенным образом, например, по причине того, что люди стали реже носить носки и обувь.