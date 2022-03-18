У штамма «стелс-омикрон» есть шансы стать доминирующим

По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, подвариант штамма "омикрон" может вскоре стать господствующим в России и мире. Это связано с высоким уровнем его патогенности, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Вариант ВА.2 неофициально называют "стелс-омикроном", так как он обладает еще большей способностью прятаться от иммунной системы пациентов, чем штамм "омикрон". Перед данным подвариантом ковида оказываются бессильными выработанные после болезни антитела, так что пациенты заражаются вновь. Также реже помогает "память иммунитета", полученная после вакцинации. Так как с точки зрения эволюции вирус стремится развиваться в сторону уклонения от воздействия иммунитета, многие эксперты полагают, что "омикрон" отдаст теперь пальму первенства "стелс-омикрону".

Об этом можно судить по эпидемиологической ситуации в целом ряде стран, включая, например, Германию, где снова отмечается рекордная заболеваемость. В Китае вспышки отмечены в десятках городов, но власти Поднебесной снова каким-то невероятным образом почти сумели их подавить за считанные дни - заболеваемость там стремительно падает. А вот в Великобритании суточные показатели заболевших после длительного снижения снова подскочили и перевалили за 100 тысяч в сутки.