В России создали отечественный и дешевый аналог хирургического робота Da Vinci

Робота для абдоминальной хирургии (хирургии органов брюшной полости) разработали российские ученые. Отмечается, что он дешевле и функциональнее зарубежных аналогов, включая робота Da Vinci. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение директора Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергея Шептунова, передает Day.Az.

В ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" Шептунов поделился подробностями. По его словам, это полностью российская разработка. Уже сейчас российский робот оперирует живых животных в полном объеме, он проводит практически все виды абдоминальной хирургии.

Шептунов добавил, что у института есть два индустриальных партнера, которые могут запустить производство роботов. По словам ученого, российская разработка достаточна проста и для ее изготовления не нужно покупать уникального оборудования.

Он также прокомментировал функционал роботов Da Vinci. Во всем мире они делают всего одну операцию в день. Роботы простаивают, потому что операция стоит очень дорого. Россия создала такую конструкцию, которая позволила значительно сократить стоимость операций.

Российский робот использует лазер, что позволяет добиться беспрецедентной точности - в 20 раз выше, чем у робота Da Vinci.