Названы самые распространенные причины аллергии

Врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова назвала самые распространенные причины аллергии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, чаще всего аллергия является реакцией на раздражители, содержащиеся в пищевых продуктах и пыльце растений, а также на бытовую пыль, пылевых клещей и домашних питомцев.

Врач отметила, что пищевая аллергия обычно развивается на те продукты, которые люди употребляют постоянно. "Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее. Именно по той причине, что мы их часто используем в рационе питания, они чаще являются причинно-значимыми аллергенами при развитии пищевых аллергий", - сказала специалист.

Максимова подчеркнула, что самым распространенным бытовым аллергеном является пыль и клещи домашней пыли. Врач посоветовала проводить влажные уборки каждый день. "Достаточно часто виновниками симптомов круглогодичной аллергии являются аллергены плесневых грибков, они живут в почве комнатных растений либо в таких местах повышенной влажности, как ванная комната", - отметила она.

Также аллергия может быть вызвана домашними животными. По словам врача, гипоаллергенных питомцев не бывает.