Разработан новый метод лечения бессонницы

Ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы. Он состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыка здорового сна. Об этом сообщает пресс-служба университета, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ученые Сеченовского университета разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть - так называемые "дисфункциональные убеждения" - исчезают", - рассказали в пресс-службе.

Лечение ведется дистанционно с помощью мобильного приложения. Пользователь вносит запрашиваемые данные о своем сне до лечения и во время терапии, и получает рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования. Эта информация доступна лечащему врачу - при необходимости он может корректировать процесс лечения.

"Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, являясь при этом более доступным и низкозатратным методом лечения хронической формы этого расстройства", - пояснил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Внедрение такого мобильного приложения может начаться к концу года, добавили в пресс-службе.