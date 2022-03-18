Врачи назвали дневной сон симптомом приближающейся деменции

Продолжительный дневной сон может быть симптомом приближающейся деменции, выяснили специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи наблюдали в течение нескольких лет за более чем 1000 добровольцев, средний возраст которых составил 81 год. Участники исследования каждый год на протяжении 14 дней носили устройства, которые отслеживали их подвижность. Каждый длительный период бездействия с 9 утра до 7 вечера расценивался как сон.

Также участники ежегодно проходили тесты для оценки когнитивных способностей. В начале исследования 76% участников не имели когнитивных нарушений, 20% имели легкие когнитивные нарушения, а 4% - болезнь Альцгеймера.

У участников без когнитивных нарушений продолжительность дневного сна возрастала в среднем на 11 минут в год. При легком когнитивном расстройстве - на 24 минуты, а при болезни Альцгеймера - до 68 минут.

В целом у участников, которые дремали более часа в день, риск развития болезни Альцгеймера был на 40% выше, чем у тех, кто дремал менее часа в день. У участников, которые дремали раз в день и чаще, риск развития болезни Альцгеймера был на 40% выше, чем у тех, кто дремал менее одного раза в день.

"Это может быть сигналом ускоренного старения. Главный вывод: если вы раньше не дремали и заметили, что стали больше спать днем, это может быть сигналом ухудшения когнитивного здоровья", - сообщили авторы работы.

Сама по себе дремота не провоцирует изменения в мозге, подчеркивают ученые - ее причиной, по-видимому, становятся патологические процессы, вызывающие деменцию.