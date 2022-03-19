Названы симптомы COVID-19 для вызова скорой помощи

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в интервью Ura.ru рассказал, при каких симптомах коронавируса следует вызывать скорую помощь, передает Day.Az.

Малышев назвал сильную головную боль, температуру выше 38,5 градусов, одышку и боли в районе сердца симптомами COVID-19 для вызова скорой помощи. При таких признаках медик призвал не медлить.

"Когда непонятно, от чего такие симптомы, то безусловно, сначала должна быть консультация врача, дабы он поставил правильный диагноз, потом уже применение каких-то медикаментозных средств", - посоветовал инфекционист.

В качестве исключения специалист посоветовал принять до приезда врачей жаропонижающие препараты, типа парацетамола. При одышке следует использовать кислород. По словам инфекциониста, сейчас машины скорой помощи оперативно приезжают на вызовы.

"Сейчас заболеваемость падает и, соответственно, все быстрее и быстрее приезжают. К своим нормативам вернулись. Сейчас таких проблем нет", - заключил он.