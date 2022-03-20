Раскрыто действие вакцины от коронавируса «Конвасэл»
Новая вакцина от коронавируса "Конвасэл" отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, сообщила промышленная площадка Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Также отмечается, что препарат является практически универсальным. "Она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком", - заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова.
Также указывается, что планируется выпускать до 30 миллионов комплектов вакцины ежегодно. Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, который был открыт в 2021 году в рамках Года науки и технологий на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге.
18 марта сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА. По словам Скворцовой, созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов "соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким".
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