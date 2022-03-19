Врачи предупредили об обострении болезней ЖКТ весной

Врачи предупредили, что ряд болезней желудочно-кишечного тракта традиционно обостряются с наступлением весны. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Терапевт Надежда Чернышова посоветовала особенно следить за своим самочувствием и питанием в это время, поскольку могут обостриться язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Врач- гастроэнтеролог, диетолог Марина Хорол напомнила, что весной у многих наблюдается дефицит витаминов, что ослабляет общее самочувствие, в частности, иммунную систему. Авитаминоз также может способствовать обострению хронических "болячек". В связи с этим врач дала советы по питанию в весенний период.

"Обволакивающие каши с утра (все, кроме манной), кисломолочные продукты, которые поддерживают иммунную систему и микрофлору кишечника, также нежирные овощные супы, а в качестве гарнира к мясу - запеченные овощи", - заключила она.