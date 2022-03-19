Эксперт рассказал о пользе ревакцинации от коронавируса

Периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител - количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека. Об этом в субботу сообщил ТАСС академик РАН, руководитель направления "Иммунобиология и биомедицина" научно-технологического университета "Сириус" Сергей Недоспасов, передает Day.Az.

Ученые "Сириуса" под руководством Недоспасова провели исследование, в рамках которого на небольших группах добровольцев сравнивали иммунный ответ на российские и иностранные вакцины, а также на ревакцинацию различными комбинациями вакцин.

"Общий уровень антител против S-белка вируса и уровень нейтрализующих антител для всех вакцин снижается примерно через шесть месяцев, хотя снижается по-разному. Ревакцинация во всех исследованных комбинациях сильно повышает как абсолютные значения титров антител, так и их нейтрализующую способность, определенную в псевдовирусной системе. Это значит, что ревакцинации разными вакцинами и их комбинации работают и могут быть рекомендованы, причем не только против первоначального "уханьского" варианта, на котором основаны все существующие вакцины, но и против возникающих штаммов", - сказал Недоспасов.

В ходе исследования ученые сравнили три отечественных и три зарубежных вакцины. "У четырех из них - "Спутник V", близкой "Спутнику" вакцине производства компании AstraZeneca, обе на аденовирусной платформе, а также у мРНК-вакцин производства компаний Pfizer и Moderna - главной мишенью является S-белок вириона, который в виде пептидов входит еще в одну - "ЭпиВакКорона". А шестая - "КовиВак" - содержит полный инактивированный вирус, то есть в ней есть все белки вириона, как и у двух китайских вакцин, которые мы не исследовали", - отметил ученый.

После первой полной вакцинации наибольший уровень антител был зарегистрирован у пациентов, привитых мРНК-вакцинами, за которыми следовал "Спутник V" и вакцина AstraZeneca. При этом, как подчеркнул ученый, защита организма зависит не столько от общего уровня антител, сколько от их качества - способности нейтрализовать вирус. Ученый отметил, что по тесту нейтрализации новых вариантов вируса эффективность ревакцинации снижается. "Защита есть, но она слабее, чем против варианта, на основании которого вакцина была разработана. Сейчас почти все компании-разработчики создают варианты вакцин против новых штаммов. Но налаживание массового производства потребует времени, а если доминирующие штаммы будут меняться по нескольку раз в год, то тут есть проблема, хотя она отчасти знакома из опыта борьбы с вирусом гриппа", - отметил Недоспасов.

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году. В 2021 году стартовали первые программы магистратуры, в 2022 университет открыл еще шесть новых программ, в том числе "Иммунобиология и биомедицина", руководителем которой является академик Недоспасов. Программы бакалавриата стартуют в 2023 году. Студенты вовлечены в прорывные научно-исследовательские проекты и в решение задач, поставленных российской наукоемкой индустрией.