В России назальная вакцина от COVID-19 пока будет применяться как бустер

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальной вакциной от коронавируса пока будут прививать как бустером, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител", - уточнил ученый.