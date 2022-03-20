Врач предупредила о неожиданной опасности популярных обезболивающих

Врач-терапевт Варвара Веретюк рассказала об опасности, которую могут таить в себе нестероидные противовоспалительные препараты - обезболивающие, которые есть дома почти у каждого, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Все нестероидные противовоспалительные препараты могут повышать артериальное давление как у людей с нормальным давлением, так и у гипертоников", - пояснила врач.

По ее словам, как правило, давление от НСПВП может повышаться у людей с сахарным диабетом, повышенным холестерином, атеросклерозом, со сниженной функцией почек. Также в зону риска попадают пожилые люди.

Этим категориям пациентов Веретюк рекомендовала тщательно контролировать прием вышеуказанной категории обезболивающих или вовсе отказаться от них. Также, по словам терапевта, стоит ограничить употребление соли и соленых продуктов, чаще контролировать уровень артериального давления.