Врач назвал опасное для водителей заболевание

Водителям не стоит садиться за руль при ОРВИ. Об этом "Вечерней Москве" рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, в данном случае идет речь об ОРВИ, которое связано с обострением: температурой, интоксикацией, головными болями или потливостью. Так, признаки воспаления могут приводить к нарушению внимания, тактильной чувствительности или проблемам с управлением автомобилем, объяснил медик. Он также подчеркнул, что, если говорить о катаральных явлениях, например воспалении горла или тонзиллите, то тут ничего страшного нет.

Помимо этого, Кондрахин добавил, что нельзя садиться за рулем во время опасных для жизни состояний, таких как ишемическая болезнь сердца в стадии обострения, гипертонический кризис или предынсультное состояние.