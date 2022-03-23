Врач назвал способы восполнить нехватку витамина D весной

Врач-эндокринолог, диетолог Виктор Жиляев назвал способы восполнить нехватку витамина D весной. Он порекомендовал принимать его в составе витаминно-минеральных комплексов круглый год, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что витамин выполняет большое число функций в организме человека, в первую очередь способствует усвоению кальция из пищи. При нехватке витамина D в костях становится мало кальция, что способствует перелому, особенно у женщин после менопаузы и мужчин старше 60 лет.

"Также исследования показали, что, если уровень витамина D снижен, то и иммунитет ослаблен. Доказано положительное влияние витамина D на мышечный тонус, на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, опосредованно он участвует в регуляции артериального давления", - пояснил Жиляев.

Врач добавил, что витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, но в городе таким образом восполнить его нехватку сложно, поэтому следует круглый год принимать витаминно-минеральные комплексы. В них содержится точно выверенная на основе исследований доза, которая безопасна для взрослого человека.

Получить витамин D можно при посещении солярия, но важно соблюдать умеренность, предупредил Жиляев. Он отметил, что регулярная процедура увеличивает риск развития рака кожи на 75 процентов и посоветовал быть аккуратными.