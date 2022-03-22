Коронавирус повысил риск развития диабета

COVID-19 более чем на четверть повышает риски развития диабета 2 типа, выяснили специалисты из Немецкого диабетического центра. Исследование было опубликовано в журнале Diabetologia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более ранние наблюдения показали, что коронавирус способен поражать поджелудочную железу, приводя к нарушению выработки инсулина. Также у переболевших COVID-19 встречалась инсулинорезистентность и повышение уровня сахара в крови, хотя в анамнезе диабета у них не было.

Чтобы выяснить, преходящие эти изменения, или COVID-19 может привести к развитию диабета 2 типа, исследователи проанализировали данные о почти 9 млн пациентов со всей Германии в 2020-2021 годах. Из них COVID-19 переболели почти 36 тыс. Среди них заболеваемость диабетом составила 15,8 на 1000 человек. Среди не болевших COVID-19 - 12,3 случая на 1000.

"Относительный риск развития диабета 2 типа был на 28% выше среди переболевших COVID-19", - поясняют исследователи.

Авторы работы рекомендуют переболевшим COVID-19, особенно в умеренной или тяжелой форме, следить за своим состоянием - нет ли повышенной жажды, частого мочеиспускания, повышенной утомляемости и других симптомов диабета. В случае их появления стоит как можно скорее обратиться к врачу.