У переболевших COVID-19 повысился риск диабета

Люди, которые переболели COVID-19, подвержены повышенному риску развития диабета второго типа. Кратко об исследовании ученых Германии, опубликованном в журнале Diabetologia, рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные о 8,8 миллиона пациентов, за которыми велись медицинские наблюдения до июля 2021 года. В качестве контрольной группы исследователи выбрали людей с острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОРВИ). Две когорты были сопоставлены по полу, возрасту, медицинской страховке, месяцу диагностики COVID-19 или ОРВИ.

За исследуемый период у 35 865 человек был диагностирован COVID-19, при этом заболеваемость диабетом при инфекции составила 15,8 против 12,3 при ОРВИ на 1000 человек в год. Специалисты обнаружили, что поджелудочная железа человека может быть мишенью для SARS-CoV-2. После заражения COVID-19 наблюдалось снижение стимулируемой глюкозой секреции инсулина в бета-клетках. Кроме того, после болезни COVID-19 у некоторых пациентов развилась резистентность к инсулину и был повышен уровень глюкозы в крови, хотя в анамнезе у них не было диабета.

Инфекция SARS-CoV-2 может привести к сильному выбросу провоспалительных сигнальных веществ, называемых цитокинами. Активация иммунной системы может сохраняться в течение нескольких месяцев после заражения SARS-CoV-2, снижая эффективность инсулина, в таких тканях, как мышцы, жировые клетки и печень.