Предсказано появление опасного штамма коронавируса

Ученые из Великобритании и Италии оценили вероятность появления более тяжелого и заразного штамма коронавируса, чем омикрон. Исследование было опубликовано в журнале Nature Reviews Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили, что новый заразный штамм SARS-CoV-2, который заменит омикрон, сможет пробивать защиту иммунитета и вызывать тяжелые и опасные для жизни симптомы. По мнению ученых, легкость течения COVID-19 при омикроне можно объяснить простым совпадением. "Антигенная эволюция, скорее всего, приведет к появлению новых вариантов коронавируса, которые смогут уклоняться от иммунитета и будут вызывать тяжелые симптомы", - говорится в исследовании.

В тексте научной работы также уточняется, что эволюцию вируса определяют усиливающаяся заразность и его способность избегать иммунного ответа. Тяжесть болезни, напротив, является лишь побочным результатом эволюции.