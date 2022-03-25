Ученые предсказали появление опасного штамма коронавируса

Ученые из Великобритании и Италии заявили, что может появиться новый штамм коронавируса, который будет заразнее "омикрона". Об этом сообщает Nature Reviews Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их данным, новый штамм сможет пробивать защиту иммунитета и вызывать тяжелые и опасные для жизни симптомы.

"Антигенная эволюция, скорее всего, приведет к появлению новых вариантов коронавируса, которые смогут уклоняться от иммунитета и вызывать тяжелые симптомы", - говорится в исследовании.