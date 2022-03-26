В крови человека впервые обнаружили микропластик

Ученые из Амстердамского свободного университета впервые обнаружили загрязнение крови человека микропластиком. Открытие показывает, что частицы могут перемещаться по телу и оседать в органах, передает Day.Az со ссылкой на rtvi.com.

Исследователи проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров и обнаружили пластиковые частицы размером до 0,0007 мм в 17 из них. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а в трети из них был обнаружен полистирол, используемый для упаковки продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого изготавливаются пластиковые пакеты. Некоторые - содержали два или три вида пластика.

"Наше исследование является первым свидетельством того, что у нас в крови есть полимерные частицы - это прорывной результат. Но мы должны расширить исследования и увеличить размеры образцов, количество оцениваемых полимеров", - сказал экотоксиколог Дик Ветхак. Дальнейшие исследования уже ведутся, добавил он.