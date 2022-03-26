Инфекционист усомнился в способности коронавируса стать обычной ОРВИ

COVID-19 вряд ли способен стать обычной респираторной инфекцией. Свои сомнения в разговоре с Lenta.ru высказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, передает Day.Az.

По его словам, при ОРВИ нет никаких других проявлений, кроме респираторных, а при заражении коронавирусом возникают системные проявления, в том числе тромбозы, неврологические проблемы, запуск аутоиммунной патологии.

"С клинической точки зрения, проблем он вызывает немало, и пока уменьшения их не предвидится. Особенно у пациентов со снижением специфического иммунного ответа ниже определенного порога, который мы, к сожалению, не можем маркировать количественно", - заявил Поздняков.

Специалист отметил, что важно обращать внимание на давность перенесенной инфекции или вакцинации, так как чем больше срок, тем выше вероятность заболеть повторно тяжелее и с осложнениями.