Вакцинация против COVID-19 оказалась безопасной для беременных

Ученые Каролинского института в Швеции и Норвежского института общественного здравоохранения выяснили, что вакцинация против COVID-19 не связана с более высоким риском осложнений для беременных. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие почти 160 тысяч беременных женщин, родившие в период с января 2021 года по январь 2022 года. Большинство включенных в исследование были вакцинированы после 12-й недели в соответствии с действующими рекомендациями. 95 процентов получили мРНК-вакцину (Pfizer-BioNTech или Moderna). Специалисты не выявили повышения риска преждевременных родов, задержки роста или необходимости неонатального ухода после вакцинации от COVID-19 во время беременности.