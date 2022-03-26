При привыкании к каплям для носа потребуется «тяжелое лечение»

Врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с URA.RU заявил, что те, кто регулярно применяет некоторые сосудосуживающие капли для носа, могут стать навсегда зависимым от этого препарата из-за непрекращающегося отека слизистой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач пояснил, что привыкание возникает к сосудосуживающим препаратам, созданным на основе адреналина или его соединений - они заставляют сосуды сжиматься, и пациент почти не сможет дышать без использования капель.

"Варианты лечения от зависимости очень тяжелые. Это длительное применение гормональных препаратов, хотя и местных, но все равно это долго и гормоны никогда не были такими белыми и пушистыми. Либо второй вариант, это лечение хирургическое", - уточнил Лесков.