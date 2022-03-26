Созданы зубные имплантаты по новой технологии

Российские ученые создали зубные имплантаты, которые, по заявлениям разработчиков, будут приживаться и срастаться с костной тканью лучше представленных на рынке. Об этом сообщает газета "Известия", передает Day.Az.

Новинку создали ученые Университета ИТМО совместно со специалистами стоматологического фрезерного центра полного цикла производства и завода Lenmiriot (входит в группу компаний "Ортос"). Также в разработке приняли участие сотрудники Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и ООО "Лазерный центр" (занимается созданием систем лазерной обработки).

Отмечается, что основное отличие российских имплантов в том, что они подвергаются лазерной, а не абразивной обработке. За счет этого поверхность не разрушается и нет необходимости использовать токсичные химикаты. Ученые полагают, что разработка заменит импортные аналоги, которые могут пропасть из российских стоматологий из-за санкций и проблем с логистикой.