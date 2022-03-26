Названы факторы риска по развитию эпилепсии

Детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов перечислил факторы риска по развитию эпилепсии. Его слова передает URA.RU, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соколов заявил, что причиной развития болезни могут стать любые поражения мозга и внутренние наследственные мутации. "Выявляется заболевание, как правило, после приступов. Эпилепсия бывает разной, бывает первичной, а есть формы симптоматические - например, приступ может возникнуть при опухоли мозга - или наследственные, когда происходят спонтанные мутации, гены нарушают возбудимость мембраны нервной клетки, так называемые каналопатии", - объяснил Павел Соколов.

Детский невролог-эпилептолог, руководитель отделения эпилептологии и ЭЭГ - видеомониторинга медицинского центра "Невро-Мед", кандидат медицинских наук Сергей Айвазян пояснил, что первый эпилептический приступ может случиться в любом возрасте. Он заявил, что заболевание может быть излечимым, а может остаться с человеком на всю жизнь - все зависит от формы болезни и ее причин. "Предупредить развитие заболевания невозможно. Точной статистики в России нет, но встречается эпилепсия часто, в 0,5 - 0,75 процентов популяции. Нет такого, что цифра случаев возросла, но, возможно, выявляемость стала лучше", - объяснил он.