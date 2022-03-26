Оценена опасность одновременного заражения COVID-19 и гриппом
Медики оценили последствия одновременного заражения COVID-19 и гриппом. Соответствующая статья была опубликована в журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно заявлению пресс-службы Эдинбургского университета, специалисты выявили, что комбинация двух заболеваний особо опасна для человека. Так, одновременное заражение в четыре раза повышает шансы развития тяжелых форм COVID-19 и в 2,4 раза увеличивает вероятность гибели человека от осложнений.
Профессор Ливерпульского университета Кэлум Сэмпл также объяснил, что проблема комбинации гриппа и коронавируса станет крайне актуальной после того, как большинство стран мира откажутся от ограничительных мер. Он отметил, что поэтому особо важно, чтобы максимальное число людей были привиты от обоих заболеваний.
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