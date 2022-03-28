Названа отличительная особенность стелс-омикрона

Отличительной особенностью стелс-омикрона является его более тяжелое течение по сравнению с омикрон-штаммом. Такое отличие ВА.2 назвал кандидат медицинских наук Максим Терский со ссылкой на опыт Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По набору мутаций отличий между омикроном и стелс-омикроном не меньше, чем у омикрона с дельтой. Симптомы похожи, как при омикроне, но некоторые авторы отмечают более тяжелое течение", - сказал врач.

По его словам, рост числа новых случаев коронавируса при стелс-омикроне будет происходить быстрее на 80 процентов, чем это было при волне омикрон-штамма. Помимо этого, коэффициент распространения R, который означает возможное число заражений от одного инфицированного, при ВА.2 возрастает на 30-40 процентов.

Терский рассказал, что стелс-омикрон активно распространяется в странах, где большое число вакцинированных жителей. Там, где высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19, растут госпитализации, там, где группы риска не привиты, можно ожидать высокий уровень смертности, утверждает специалист.