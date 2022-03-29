Иммунолог спрогнозировал конец пандемии коронавируса

Медики смогут объявить о завершении пандемии коронавируса только спустя определенный период наблюдений. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, хотя весной 2022 года и наметился спад заболеваемости вирусом, однако это не означает окончание пандемии в ближайшее время. Врач объяснил, что на основании данных о числе новых случаев заражения COVID-19, полученных весной или летом, нельзя судить о дальнейшей динамике заболевания. Он подчеркнул, что понадобится не менее года, чтобы прийти к выводу о завершении пандемии и превращении коронавируса в сезонную инфекцию.