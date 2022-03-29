Эндокринолог рассказал об опасности отказа от завтрака

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев объяснил, почему отказ от завтрака может быть опасен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам медика, отказ от завтрака или длительный перерыв между приемами пищи приводят к обострению болезней желудочно-кишечного трака.

"Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально. Всегда же так делали, а тут вдруг заболели", - отметил он в беседе с URA.RU.

Врач пояснил, что полностью здоровых людей нет. Если человек не посещает медучреждение, то это не значит, что у него нет проблем со здоровьем. Калинчев заявил, что почти у каждого в детстве имеется хронический гастрит или панкреатит, поэтому большие перерывы в питании только сделают хуже и вынудят человека пойти к гастроэнтерологу.