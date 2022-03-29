Названы опасные после COVID-19 анализы

После легко перенесенного коронавируса не стоит сдавать ряд анализов. Об этом рассказала врач-пульмонолог Наталья Колесникова, пишут "Известия", передает Day.Az.

"Если заболевание протекало в легкой, малосимптомной форме и пациент чувствует себя нормально, а таких пациентов все-таки большинство, то сдавать анализы не нужно", - сказала врач, отметив что после коронавируса возможны изменения биохимических показателей и формулы крови.

По ее словам, после легкого течения COVID-19 не рекомендуется проверять D-димер - этот показатель очень чувствительный и специфический. Его проверяют для выявления тромбозов, при этом результаты могут быть завышены в зависимости от разных факторов, пояснила Колесникова.

"D-димер отслеживают в острой стадии у пациентов с тяжелыми формами коронавируса, но при легкой форме у амбулаторных пациентов и отсутствии рисков тромбозов их применение не нужно", - объяснила специалист.

Она добавила, что не стоит постоянно отслеживать С-реактивный белок, так как анализы могут показать ложные результаты в течение определенного времени после коронавируса. При этом итоги анализов не говорят о необходимости снова назначать антибиотики из-за COVID-19.

Пульмонолог посоветовала пациентам с повышенным риском развития ряда заболеваний пройти индивидуальное обследование.