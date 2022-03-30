Стало известно, кто тяжелее болеет "ковидом"

Ученые обнаружили связь между длиной пальцев и течением COVID-19. Статья об этом опубликована в Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Известно, что чем длиннее у человека безымянные пальцы рук, тем выше был уровень тестостерона при беременности, а длинный указательный палец связан с повышенным уровнем эстрогена. В среднем, у мужчин безымянный палец длиннее, чем у женщин, а указательный - короче.

Джон Мэннинг из исследовательской группой A-STEM и его коллеги решили выяснить, как длина пальцев соотносится с протеканием ковида. Выяснилось, что люди с более "женской" рукой склонны переживать эту болезнь более тяжело и им чаще требуется госпитализация. Особенно часто госпитализация требовалась людям с большой разницей в размерах левой и правой рук.

"Женские" пропорции рук у госпитализированных пациентов свидетельствуют о том, что COVID-19 представляет более серьезную опасность для людей с низкими уровнями тестостерона и высокими уровнями эстрогена в пренатальном периоде", - пишут авторы.

Ученые надеются, что это наблюдение позволит в конечном итоге создать более эффективные противовирусные препараты.