https://news.day.az/medicine/1448461.html Назван необычный симптом рака
Назван необычный симптом рака
Зудящее веко может быть симптомом онкологического заболевания. Необычный симптом рака назвали медики, пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам специалистов, меланома глаза возникает из-за аномального роста клеток. Отмечается, что некоторые части глаза более подвержены этому заболеванию, чем другие. Исследователи подчеркнули, меланома этой части тела является довольно редким недугом.
Среди других симптомов заболевания - вспышки света, волнистые линии перед глазами, нечеткость зрения или его потеря, темное пятно в глазу, которое увеличивается. У пациента также может быть припухлость на веке.
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