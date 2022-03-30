Ученые научились оценивать скорость старения по состоянию иммунитета

Ученые нижегородского университета ННГУ им.Н.И.Лобачевского совместно с коллегами из Болонского университета (Италия) разработали первые "иммунологические часы", которые позволяют определить ускоренное старение организма по 38 маркерам воспаления, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным пресс-службы ННГУ, в исследовании приняли участие две группы людей - здоровых и с хронической почечной недостаточностью. У добровольцев изучали уровень белков, участвующих в развитии сердечно-сосудистых патологий, нейродегенеративных процессах, угнетении антиракового иммунитета, развитии катаракты и болезни Альцгеймера. Медицинская часть исследования, сбор биобанка, анализ и обработка информации проходили на базе нижегородского госуниверситета.

"У здоровых людей наша модель дала оценку возраста, близкую к календарному. У пациентов с хронической почечной недостаточностью иммунная система оказалась на 20 лет старше биологического возраста человека, что говорит о серьезной перестройке процессов в организме", - приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, проректора по научной работе ННГУ Михаила Иванченко.

Он отметил, что разница между календарным и биологическим возрастом от десяти лет и более говорит о существенных положительных или отрицательных тенденциях в здоровье человека.

"В последние годы начались активные поиски эффективных биохимических тестов оценки возраста на основе иммуномаркеров. Лабораторные анализы для иммунологических часов на порядок дешевле и технически проще, чем для эпигенетических. Кроме того, они дают оценку и на иммунологическом, и на генетическом уровне. Эти данные дополняют друг друга, дают более объективную картину, позволяют лучше понять фундаментальные механизмы старения. Совместно с нашими партнерами мы уже начали тестирование модели на базе нескольких российских медицинских центров", - пояснил Иванченко.

Пресс-служба отмечает, что разработка является первым в России исследованием старения и возраст-зависимых заболеваний на основе местных иммунологических и эпигенетических данных.