Одобрен новый препарат для предупреждения заражения коронавирусом

Европейская комиссия одобрила препарат Evusheld производства британско-шведской компании AstraZeneca для предотвращения заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее комитет ЕМА по лекарственным средствам для человека рекомендовал выдачу регистрационного удостоверения для Evusheld для использования среди взрослых и подростков с 12 лет, весящих не менее 40 кг. Теперь же "Европейская комиссия одобрила использование препарата", сообщил регулятор ЕС.

Evusheld изготовлен из смеси двух моноклональных антител - тиксагевимаба и цилгавимаба. По данным EMA, препарат, вводимый путем двух инъекций, эффективно предотвращает заражение коронавирусной инфекцией на период до полугода и имеет мало побочных явлений, которые обычно выражаются в мягкой форме.