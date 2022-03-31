Вызывают ли мобильные телефоны опухоль мозга?

Использование мобильных телефонов не повышает риск образования опухолей в мозгу. Статья об этом была опубликована в Journal of the National Cancer Institute, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С момента появления мобильной связи некоторые люди высказывали предположения, что радиоизлучение телефонов серьезно вредит здоровью, в особенности - мозгу. Новая волна этих дискуссий началась в связи с распространением вышек 5G. Поскольку радиоволны от телефонов действительно могут проникать в мозг на несколько сантиметров, ученые не могли отказаться от подозрений об их вреде без доказательств.

Теперь ученые из Оксфордского университета и их коллеги из других институтов под руководством Йоахима Шюца провели крупное популяционное исследование. Они воспользовались данными опроса UK Million Women Study, в ходе которого была опрошена каждая четвертая женщина из родившихся в 1935-1950-х годах в Британии. В 2001 году 776 тысяч из них заполнили анкету об использовании мобильного телефона, а спустя 10 лет, в 2011 году, половина из них повторно приняла участие в исследовании. К этим данным ученые добавили информацию об их заболеваниях, полученную из Министерства здравоохранения.

Выяснилось, что в 2011 году 75% женщин в возрасте от 60 до 64 лет пользовались мобильным телефоном, а среди тех, кому было от 75 до 79 лет - менее 50%. За этот период опухоли в мозгу возникли у 3,268 женщин, или у 0,42%. При этом опухоль с одинаковой вероятностью возникала у тех, кто пользовался телефоном, и у других. Кроме того, не было обнаружено различий в риске развития левосторонней и правосторонней опухоли мозга, хотя большинство людей держат телефон в правой руке. Также мобильная связь не влияла на риск развития глиомы, менингиомы, опухолей гипофиза или глаза.

Ученые сделали вывод, что мобильные телефоны при нормальном использовании не влияют на риски образования опухоли в мозгу.